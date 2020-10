V januári to budú už tri roky, čo hereckú obec navždy opustil legendárny Marián Labuda († 73). S jeho smrťou sa rodina iba ťažko vyrovnáva a manželka Viera obzvlášť. Tá po dlhšom čase prehovorila, no pri myšlienke na milovaného manžela, sa jej hrnuli slzy do očí.

Rodina slávneho herca Mariána Labudu stále nevie zabudnúť na jeho stratu. Majovi Labudovi mladšiemu je za slávnym otcom najviac smutno, keď príde do jeho rodného domu do Hontianskych Nemiec. „Odišla aj krstná mama, otcova sestra, otec, starký, starká,“ hovorí herec. Pani Labudovej robí radosť okrem Maja aj druhý syn Marek.

Vdova Viera Labudová. Zdroj: Matúš Lago

„On je právnik, som na oboch hrdá, držia nado mnou stráž, teraz, keď už nie je otec,“ priznala so smútkom v hlase v markizáckej Smotánke pani Labudová. Iba myšlienka na jej milovaného manžela ju v momente rozplakala. Od Labudovej smrti onedlho ubehnú už tri roky, no vdova Viera sa s tým nezmieri do konca života. „To dlho ešte neprebolí, podľa mňa,“ povedala s plačom. „Prežili sme spolu 51 rokov, z toho 48 ako manželia. Takže to bolo dosť. Nikdy by som nemenila, Marián dbal o rodinu, bol vynikajúci manžel,“dodala s povzdychom vdova Viera.







