Meky Žbirka bojoval už niekoľkýkrát s vážnym zápalom pľúc. A hoci opäť všetci pevne verili, že sa z toho dostane, prišla najhoršia správa, s akou vôbec nerátali. Meky 10. novembra zomrel.

Katka Žbirková s milovaným manželom Mirom. Zdroj: facebook/miro zbirka

Po týždňoch veľkého trápenia si vdova Katka konečne vyrazila von s kamarátkami, medzi ktorými nechýbala ani speváčka Martha, ktorá s Mekym naspievala hit Čo bolí, to prebolí. „Zišli sme sa, ako sme si sľúbili na pohrebe, že zájdeme na pohárik, a tak sme to spojili aj s večerou v obľúbenej reštaurácii,“ povedala českému Blesku Žbirková. „Aj keď sme to neplánovali, tak sme zaspomínali na Mekyho. A po dlhom čase som sa veľmi nasmiala. Bolo to horkosladké. Manžel bol povestný svojím anglickým humorom, ktorý miloval. Začali padať jeho obľúbené fóry,“ dodala.