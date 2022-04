Slovenská legenda, spevák Miro Žbirka (†69), zomrel minulý rok v novembri. Pred smrťou však svoju milovanú manželku Katku zaúkoloval úlohami, aby pokračovala ďalej v tom, čo už on nestihol. A zrejme ide aj o nejakú spoluprácu so speváčkou Marthou.

Katka Žbirková má za sebou náročné chvíle. Do hudobného neba minulý rok v novembri navždy odišiel jej milovaný manžel Meky, ktorému sa osudným stal opakovaný zápal pľúc. „Povedať, že sme to čakali, je silné tvrdenie. Meky sa stretával v poslednom období so zdravotnými problémami, ale na niečo také, na to nie je človek nikdy pripravený,“ povedala vtedy českému Blesku.

Katka so svojím milovaným Mekym. Zdroj: Facebook/ Miro Žbirka

„Posledné dni prespal a videla som, že to nie je dobré, ale takúto vec si asi nikto nechce pripustiť,“ povzdychla si a prezradila aj to, čím ju Meky poveril. „Vlastne mi tu nechal veľa práce, tak na rok. Takže sa postarám o vydanie albumu, ktorý má na starosť syn David. Čo bude potom, to je ešte vo hviezdach,“ dodala. A vyzerá to tak, že Katka možno chystá niečo aj so speváčkou Marthou, s ktorou Meky naspieval dueto Čo bolí, to prebolí. Katku si totiž náš čitateľ všimol v piatok v centre Bratislavy. Spoločnosť jej robili práve Martha a ešte jeden starší pán. Katka ako vždy mala na sebe slnečné okuliare, štýlovú rifľovú bundu a všetci traja mali dosť naponáhlo.

Prečítajte si tiež: