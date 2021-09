Dva roky nechodila medzi ľudí, stretávala sa len s najbližšou rodinou a priateľmi. A teraz urobila Ivana Gottová dôležitý krok. V sobotu vyrazila do Plzne na predpremiéru dokumentárnej snímky Karel spolu s režisérkou Olgou Špátovou Malířovou.

Karel Gott Zdroj: Archív

Samotná Ivana sa fanúšikom aj prihovorila. „Som veľmi rada, že tu s vami môžem byť. Ďakujem, že predpremiéra sa koná v jeho rodnom meste. Nech vás film zahreje pri srdci a nech sa vám páči,“ povedala Gottová, ktorá sa dokonca po smutnom období, ktorým si prešla, na chvíľu aj pousmiala. Na pódiu pred tlieskajúcim davom neskrývala dojatie. Ivana zvolila čiernu dlhú sukňu, sako a sveter rovnakej farby. Svoj imidž vylepšila jemným mejkapom.

Po filme sa tiež zúčastnila na krste pesničiek z dokumentu. A dokonca sa trochu napila z pohára so šampanským. „Tu sa Karel narodil, tu tak rád vystupoval. Vždy hovoril: ,Moji Plzeňáci mi rozumejú.´ Mám taký pocit, že by sa tešil, koľko prišlo ľudí,” povedala na javisku Špátová. Divákov prišlo okolo 3-tisíc, a keby bolo lepšie počasie, určite by ich bolo viac.

