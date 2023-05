„Šíria to hyeny a Ivana je z toho nešťastná. Vzala si voľné šaty, pretože je to teraz moderné a ľudia hneď riešia, či nepribrala a nie je tehotná. Samozrejme, že nie je!" rozhorčene nedávno prehlásil zdroj z okolia Gottovej v českej Sedmičke. „Je matkou na plný úväzok. Na chlapov nemá ani pomyslenie. Skoro je jej až hlúpe, keď je niekedy chvíľu bez svojich dcér. Robí pre tie dievčatá všetko," prezradil potom českému Expresu zdroj, ktorý zároveň vtipne poznamenal: „Nemá ani s kým otehotnieť. To by museli spermie lietať vzduchom."

Ivana Gottová Zdroj: Profimedia

Od tejto kauzy prešlo niekoľko týždňov. „Ivana začala chudnúť a pustila sa do toho s plnou vervou. Upravila jedálniček, cvičí, nakúpila si mnoho výrobkov podporujúcich zoštíhlenie v oblasti problematických partií a odvodnenie. Chce zase vyzerať ako pred tým," opísal pre české AHA! svedok Ivanin boj s nadváhou spôsobený podľa všetkého výkyvmi hladiny ženských hormónov.

