Hokejová legenda Dušan Pašek zomrel síce veľmi mladý, no stihol sa dvakrát oženiť. Jeho prvou manželkou bola Alexandra, s ktorou má syna Dušana, a druhou bola Ľubica. A práve jeho druhá žena je bývalá modelka a príležitostná herečka.

Lima Prágerová v seriáli Nemocnica. Zdroj: tv joj

Vdova po Pašekovi sa v minulosti objavila v markizáckych Rodinných prípadoch a najnovšie zavítala do JOJ-ky. Ľubica Pašeková si zahrala mamu pacienta, ktorého priviezli do nemocnice pre krvácanie. Myslí si, že je posadnutý a ovládajú ho nadpozemské sily, doma sa im tiež dejú divné temné veci. Ľubica sa svojej úlohy zhostí na výbornú. Ako to dopadne s jej postavou a akou chorobou trpí jej seriálový syn, sa diváci dozvedia už dnes večer od 20.35 hod. na JOJ.

