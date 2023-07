Moderátorka Dámskeho klubu RTVS Iveta Malachovská (58) je dlhodobo známa záľubou v cestovaní. S manželom Martinom (55) už prešli kus sveta. Najnovšie si to spolu namierili do ďalekého Peru, kde jej láska napriek svojmu vážnemu ochoreniu prekonala svoju komfortnú zónu.

Manžel Ivety Malachovskej, operný spevák Martin Malachovský, ktorý bol odjakživa plný energie a sily, už skoro šesť rokov bojuje so zákernou sklerózou multiplex. Napriek tomu sa neopúšťa a snaží sa žiť čo najpozitívnejšie, ako vie.

Iveta Malachovská s manželom Martinom. Zdroj: instagram/ivetkamalachovska

„Mám akoby ľahkú opicu, akoby som bol stále opitý, točí sa mi hlava a mám neistotu v chôdzi. Manželka mi musí niekedy pomôcť aj obuť topánku! Je mi to také potupné a trápne, lebo som to v živote nepotreboval, je to obťažujúce, ale čo narobím,“ prezradil Martin v marci tohto roku v relácii S Tribulom po horách, kde absolvovali ľahkú prechádzku v Tatrách. No a najnovšie prekonal sám seba, keď vyšliapal na horu v Machu Picchu.

„Po piatich rokoch a troch pokusoch sa nám podarilo splniť si sen a vyliezť na Machu Picchu. Výstup vôbec nie je ľahký, ale dali sme to. Skompletizovali sme našu zbierku novodobých siedmich divov sveta,“ zverila sa Malachovská na svojom profile na Instagrame, kde priložila aj fotku ako dôkaz. Tá ju zachytáva spolu s jej milovaným manželom, ako stoja v cieli na vrchole Machu Picchu.

