Lukáš (35) bol šťastný s manželkou Nikou. Všetko sa zmenilo, keď prišiel koronavírus. Najprv obaja stratili prácu a potom sa mu zrútil svet ako domček z karát. Pobolievali ho kríže a lekári mu zistili rakovinu. A nastal kolotoč chemoterapií, no malo to jeden háčik.

V relácii V siedmom nebi budeme opäť svedkami dojímavých príbehov. Jedným z nich bude aj Lukáš. Tomu nečakane zistia rakovinu. „Pobolievali ma kríže. Neskôr som sa dozvedel, že na tie kríže tlačí nádor. Zistili, že to mám po celom tele. A že keby ste prišli o deň neskôr, tak už tu nemusíte byť,“ povie Lukáš V siedmom nebi. Mužovi diagnostikovali Non-Hodgkinov lymfóm. Tu však nastal problém. Lukáš si dlhodobo neplatil odvody do zdravotnej poisťovne a za ten čas mu narástol dlh 2 400 eur. Prvú chemoterapiu dostal, pretože bol vo vážnom stave, no na ďalšiu už ako dlžník nemal nárok.

Lukášovi zo Siedmeho neba zo dňa na deň diagnostikovali zákernú chorobu. Zdroj: TV JOJ

„Nemysleli sme na to, že niekedy mladý človek môže len tak dostať rakovinu. Bum, život sa ti zmení v priebehu sekundy,“ povzdychne si jeho manželka. Ak Lukáš chcel dostať ďalšiu chemoterapiu a liečiť sa, musel začať splácať dlh. Podarilo sa mu naškriabať na prvú splátku. To bolo však všetko. „Poisťovňa si chce byť istá, tak potrebuje aspoň tri splátky. Čiže prakticky necelých 300 eur ma delí medzi životom a smrťou,“povie nešťastne. Lukáš napokon dostane pomoc od Rozborila.

Vie, že urobil chybu, keď si zdravotné odvody neplatil a veľmi sa za to hanbí. „Nemôžem to od teba zobrať. 35 rokov som od nikoho nič nechcel," vychrlil Lukáš, ktorý peniaze na splatenie dlhu nechcel prijať. Vilo ho však presvedčil, že to musí urobiť preto, aby sa mohol urýchlene liečiť.