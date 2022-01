Niekdajší šéf RTVS či Markízy Václav Mika (58) si užíva na prahu 60-ky otcovstvo plnými dúškami. S manželkou Kristínou a dcérkami Miškou (4) a Marisou (1) si vyrazili do hôr.

Mika sa nevie nabažiť svojich dvoch princezničiek. Už vyše roka si ich plnými dúškami užíva obidve, keď sa v septembri 2020 stal dvojnásobným otcom. Na sklonku roka zbalil celú rodinu a vyrazili si do hôr. „Všetkým vám prajeme šťastný nový rok. Hlavne zdravíčko, ale aj vieru v lepší rok a medziľudské vzťahy. U nás doma je našťastie veselo a živo, ba dokonca vďaka mojim trom najdrahším aj na rozdávanie,” zveril sa Vašo Mika na sociálnej sieti, kde priložil aj rodinnú fotku. Na nej pózuje v slovenských horách so všetkými svojimi troma ženami. Jeho dievčatá, ktoré síce do tváričky zatiaľ verejnosti neukázal, už pekne vyrástli.

Na snímke Václav Mika s manželkou. Zdroj: EMIL VAŠKO

