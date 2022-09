Miroslav má 55 rokov a pochádza z Rožňavy. Je rozvedený a má jednu dospelú dcéru. Nie je pre neho dôležité, kam by vycestoval, ale s kým. Jeho dokonalý deň spočíva v tom, že ho nestretne nič nepríjemné, aj keď má za sebou príjemnú aktivitu. Buď tú pracovnú, alebo súkromnú. Do šou išiel s tým, že po rokoch samoty nájde stratenú polovičku. Na chalupe ho čakala 52-ročná Ingrid. Tá spočiatku ohŕňala nosom nad jeho vekom, pretože čakala, že jej televízia pošle 35-ročného mladíka, no už po pár hodinách zmenila názor. S Mirom sa mimoriadne zblížili, mali sex pred kamerami, plánovali si spoločnú budúcnosť a padli aj slová o svadbe. Temperamentnej žeriavničke hral na gitare, spieval jej romantické skladby a ona bola v siedmom nebi. Ich vzťahu však odzvonilo krátko na to, ako opustili chatu. V aute sa pohádali a bol koniec.

55-ročný Miro je veľký sympaťák. Zdroj: TV JOJ

Ingrid však prišla o skvelého parťáka do života. Miro je vášnivý turista, miluje hory, šport, o čom svedčia aj jeho fotky na sociálnej sieti. A najviac zo všetkého hudbu, čo dokázal aj v šou. Pred desiatimi rokmi by ste ho však na koncerte ani nespoznali! Mal omnoho viac vlasov a nosil fúzy ako slávny Freddie Mercury. Dámy, čo poviete, nebol to poriadny fešák?