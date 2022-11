Keď spevák skupiny Lunetic Vašek Jelínek (43) zrazil v máji tohto roka svojím autom na diaľnici človeka, zdalo sa, že je len nešťastnou obeťou náhody. Zrážku s chodcom síce nezavinil, napriek tomu čelil obrovským problémom.

Máj 2022. Vašek Jelínek z kapely Lunetic mal vážnu nehodu na diaľnici, pri ktorej zahynul 40-ročný muž. Zdroj: Blesk/iBoleslav.cz

Jelínek sa na čas stiahol do ústrania a objavil sa až uplynulú sobotu na Českom slávikovi. „Po nehode som bol v pohode. A musím priznať, že nemám ani žiadne výčitky. Nebola to moja vina a nemohol som to ovplyvniť. Naopak som urobil maximum pro záchranu toho človeka,“ prehlásil Vašek. Ten aj v drsných okamihoch dokázal zachovať chladnú hlavu a zrazeného člověeka oživoval. „Môj otec bol na tom zdravotne zle a je bez nôh, tomu človeku to tiež amputovalo nohy. Možno preto som to zvládal v ten moment, kedy mi tam ležal v krvi,“ prezradil spevák.



Policajné vyšetrovanie tragickej nehody každopádne stále pokračuje. „Dlho to trvá, tam sa stále čaká na nejaký znalecké posudky… Ale z mojej strany, čo mi právnik povedal, je to uzavreté, ja som nebol pod žiadným vplyvom alkoholu,“ hovorí Jelínek. Orientačné dychové skúšky po nehode mu síce ukazovali hodnoty do 0,4 promile, presnejší rozbor krvi však alkohol v jeho tele vylúčil. „Je lepšie nepiť, keď človek šoféruje, potom sa môže stať čokoľvek, takže odporúčam nepiť za volantom. Zlomok sekundy môže zmeniť život,“ dodal.