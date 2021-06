Vanesska sa kedysi preslávila ako rozkošné a utárané dievčatko v rôznych seriáloch. No už to dávno nie je tá malá slečna. Z brunetky je vyzretá žena. Šarköziová sa rada chváli fotkami a treba uznať, že vyzerá veľmi dobre. „Jednoducho milujem leto,” napísala Vanessa k fotke, ktorou sa pochválila fanúšikom a priateľom na Instagrame. Na nej pózuje v dvojdielnych plavkách, v ktorých predviedla top postavičku. Jej rodičia môžu byť tak právom hrdí na to, aká je ich dcéra krásna.

Vanessa Šarköziová Zdroj: instagram / @vanesssarkozi

Prečítajte si tiež: