Herečka Diana Mórová síce už pred necelými dvoma rokmi prekročila prah 50-ky, no stále sa môže chváliť atraktívnym vzhľadom i postavou, no napriek tomu je dlhé roky nezadaná. Od jej rozchodu s moderátorom a otcom jej syna Quida (15) Jurajom Mokrým z leta 2009 totiž oficiálneho partnera doteraz nemala. Aké má single Diana plány na Deň všetkých zamilovaných?

„Na Valentína idem hrať na Moravu predstavenie. Takže budem so svojím českým kolegom, zahráme si divadlo – hru Medzi mužom a ženou a myslím si, že tak ako ostatné dni a roky, bude to pre mňa úplne bežný normálny deň bez ceremónií. My sme už v takom veku, že ja už neviem, že čo. Skôr syna učím, že keď má nejakú kamarátku, mal by jej doniesť čokoládku,” prezradila nám Mórová, ktorá si vzápätí zaspomínala, ako trávila tento sviatok zamilovaných v minulosti.

Diana Mórová od rozchodu s Jurajom Mokrým v roku 2009 oficiálneho partnera nemala. Zdroj: Život

„Ja si už nespomínam na to, ale vážne (smiech). Ale určite niečo bolo, ale asi to nebolo také prevratné, keď si to nepamätám. My tak s babami sme vždy ticho závideli, keď sme si chodili sadnúť do mesta, keď ešte nebola pandémia, že všade 14. februára boli rezervované stoly. Tak sme si vždy s takou dušičkou hovorili, že jéééj, to je milé. Zvykli sme si dať s babami nejakú večeru. V divadle nám niekedy kolegovia podarovali na Valentína čokoládku. Toto sú také milé momenty, malé, ale najkrajšie,” dodala herečka.

A čo taká Mirka Kalisová? Zatiaľ čo jej exmanžel Martin Šmahel má novú rodinku – partnerku Beátu, s ktorou má malú dcérku Emku, markizáčka aktuálne oficiálneho partnera po tom, ako sa na jeseň 2020 rozišla s Michalom Menkynom, nemá. Bude na Valentína plakať doma do vankúša? „Pre mňa to bude úplne normálny deň. Budem s Miuškou. Nič zaujímavé nebudeme robiť. Mám doma dcérku, bude to v týždni, keby bol víkend, bolo by to iné, možno by som niečo podnikla. Tým, že Valentín je v pondelok, Miuška ide na druhý deň do školy a som teraz na ňu sama, čiže budeme spolu,” prezradila nám svoje plány markizáčka. Tá spolu s Danicou Nejedlou zaskakuje v Televíznych novinách za Lenku Vavrinčíkovú, ktorá je na materskej dovolenke.

Miriam Kalisová a Michal Menkyna na zápase Slovensko - Nemecko počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Košiciach. Rozišli sa na jeseň 2020. Zdroj: EMIL VAŠKO