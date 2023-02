Hosťom v Prahe do tanca hrali a spievali mnohí významní interpreti oboch krajín - kapela Chinaski, Lenka Filipová, Václav Neckář & Bacily, Zuzana Smatanová a Rozhlasový Big Band Gustava Broma so sólistkami Andreou Zimányiovou, Zuzanou Gamboa a Ivanou Regešovou ​​a mnoho ďalších. Legendárny Neckář, ktorý je známy aj z rozprávky Šíleně smutná princezna, sa na pódiu objavil spolu s bratom Janom Neckářom a hosťom zahrali známe hity.

Václav Neckář spieval hosťom 9. ročníka Česko-Slovenského plesu. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

A hoci spevák už nie je žiadny mladík, na pódiu sa stále cíti ako ryba vo vode. ,,V Obecním domě som spieval viackrát, prvýkrát v roku 1966,” poďakoval sa Neckář. Po akej dobe stál opäť na pódiu? Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že mal vážnejšie zdravotné problémy. ,,Pred Vianocami sme mali 15 koncertov, aj v januári sme hrali, keď mal môj syn narodeniny a dnes má narodeniny môj brat Jan,” pokračoval. ,,Narodeniny už neoslavujeme, sme radi, že sme sa tohto veku dožili,” povedal so smiechom jeho 74-ročný brat Jan Neckář. ,,Hoci sme už starí, stále nás to baví. A keď to baví aj poslucháčov, ktorí sa prídu na nás pozrieť, tak o to je to pre nás príjemnejšie, lebo si navzájom predávame energiu, čo funguje úplne dokonale. Môj brat možno pred koncertom vyzerá, že to nedá, ale keď vyjde na javisko, zrazu ožije a je ako zamlada (úsmev). Ďakujeme, nech žije Československo!" dodal Jan.

