Všetko sa to začalo v roku 2017, kedy Václav Mika priznal, že jeho manželstvo s vtedajšou manželkou Andreu nie je ideálne a že sa po dlhých 22 rokoch rozvádza. Mika už vtedy tvoril pár s mladou Kristínou a spoločne čakali ich prvé dieťatko. S manželkou Andreou, žiaľ, deti nikdy nemali. „Napriek tomu, že táto téma je výsostne súkromná a veľmi osobná, môžem potvrdiť, že budem otcom a postavím sa k tejto skutočnosti jasne a nevyhýbavo. Ako povedal pápež František: „Musíme vidieť každé dieťa ako dar, vítať ho, starať sa oň a chrániť ho,“ povedal vo februári 2017 Mika. A aj keď niektorí tvrdili, že im to dlho nevydrží, opak sa stal pravdou. Partnerom to dodnes klape a okrem malej Mišky, ktorá sa narodila v júni 2017, majú aj druhú dcérku Marisu, ktorá prišla na svet v máji 2020.

Václav Mika s dnes už manželkou Kristínou. Zdroj: instagram

Pre Vaša Miku je jeho rodina všetkým. K úplnemú šťastiu im chýbala už iba svadba. A práve dnes je ich veľký deň. Svoje "Áno" si povedali v Zichyho paláci v Bratislave.

Prečítajte si tiež: