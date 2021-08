Všetko sa to začalo v roku 2017, keď Václav Mika priznal, že jeho manželstvo s vtedajšou manželkou Andreu nie je ideálne a že sa po dlhých 22 rokoch rozvádza. Mika už vtedy tvoril pár s mladou Kristínou a spoločne čakali ich prvé dieťatko. S manželkou Andreou, žiaľ, deti nikdy nemali. „Napriek tomu, že táto téma je výsostne súkromná a veľmi osobná, môžem potvrdiť, že budem otcom a postavím sa k tejto skutočnosti jasne a nevyhýbavo. Ako povedal pápež František: Musíme vidieť každé dieťa ako dar, vítať ho, starať sa oň a chrániť ho,“ povedal vo februári 2017 Mika. A aj keď niektorí tvrdili, že im to dlho nevydrží, opak sa stal pravdou. Partnerom to dodnes klape a okrem malej Mišky, ktorá sa narodila v júni 2017, majú aj druhú dcérku Marisu, ktorá prišla na svet v máji 2020.

Pre Vaša Miku je jeho rodina všetkým. K úplnému šťastiu im chýbala už iba svadba. A práve včera bol ich veľký deň. Svoje „áno“ si povedali v Zichyho paláci v Bratislave za prítomnosti blízkej rodiny, krstných rodičov ich dcérok a družičiek. „Je to iné v tom, keď sú pri tom naše deti. Ten okamih zdieľate s nimi. Malá Marisa trošku plačkala, Miška to veľmi prežívala, je to obohacujúce a úplne iné. Malá cítila, že bolo nejaké napätie, že sa niečo deje. Deti sú veľmi vnímavé,” prezradil nám čerstvý ženích. A odkiaľ mala nevesta šaty? „Šaty mám z požičovne,” prezradila Kristína.

,,Ja som si musel dať ušiť oblek. Ale je taký, že si ho môžem obliecť aj na iné spoločenské udalosti. Nevesta má takú fit postavičku, že ona nemala problém nájsť si šaty,” dodal Mika. Veselka sa konala v známej reštaurácii herca Ľuba Romana, kde si mladomanželia pozvali kopu hostí. A pre tých mali prichystané aj prekvapenie. Obrad a manželské sľuby si zopakovali aj pred nimi. Trvalo to 5 minút a manželia si ešte raz symbolicky vymenili obrúčky.