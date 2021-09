Zuzana Vačková (52) nedávno podstúpila zmenu imidžu, keď si ostrihala ofinu. Okrem toho je na nej viditeľná aj ďalšia novinka. Podarilo sa jej schudnúť, a to najmä vďaka strave. Herečka to však dopĺňa cvičením a prezradila nám aj to, čo je dôležité na to, aby ste si udržali mladistvú vizáž.

Nedávno ste predvádzali na móle. Aký to bol pocit?

-Štandardný. Ćasto predvádzam módu (smiech). Ale nie, srandujem. Veľmi si vážim, že som mohla byť súčasťou spoločenského večera, lebo dlho som nebola takto medzi ľuďmi. Pohladilo mi to dušu vidieť toľko spokojných a krásnych ľudí na jednom mieste a charitatívny rozmer tejto akcie je pre mňa tiež dosť dôležitý.

Čo vy a móda, aký k nej máte vzťah?

-Milujem nahodiť sa, ale tým, že v práci sa často pekne obliekam aj maľujem, aj ma krásne učešú, tak nemám potom veľmi potrebu sa fintiť. Ale rada sa cítim pekná. Niekedy mi na to stačia tepláky a cop, ale niekedy potrebujem viac. Dnes som si napr. dala nové rifle a košeľu a kúpila som si dnes nový náramok, aby som sa cítila krásna.

To ste po dlhej dobe nakupovali?

-V podstate áno. V poslednej dobe som sa naučila nakupovať cez internet, ale primerane. To, čo potrebujeme a niečo len také malé pre radosť.

Čo si najradšej kupujete, čo vám urobí najväčšiu radosť?

-Najviac ma poteší, možno to bude znieť ako klišé, ale najväčšiu radosť mám, keď majú radosť moje deti. Kedysi som chodila po obchodoch a kupovala veci pre seba. Teraz chodím po obchodoch a pozerám sa, čo by sa mohlo páčiť dcére, ale aj ja si robím radosť, no nejdem sa z toho zblázniť.

Záhrada herečky Zuzany Vačkovej je dokonalým relaxom - má tam terasu, hojdačku, bazén aj grilovanie. Zdroj: Instagram.com/@zuzanavackova

Na Instagrame ste robili rôzne cvičenia pre ženy i recepty. Aké ste mali na to ohlasy?

-Od začiatku boli fantastické, preto som to robila tak dlho. Robila som celodenné jedálničky, písali mi muži aj ženy, že im to dalo celkový obraz v strave, aj z hľadiska redukcie. Mne tiež išlo o to, aby som schudla. Internet je síce plný receptov a diét, ale vidieť to takto u niekoho od raňajok po večeru v jej pestrosti a farebnosti a širokej škále chutných jedál, lebo ja som nejedla veci, ktoré boli príliš asketické alebo príliš striedme, alebo by nechutili. Všetky moje jedlá boli vymakané, chutné, dobré a teším sa, že to ľuďom chutilo. Mladí ľudia ma zastavujú a hovoria mi, ja som robil vašu brokolicu, ja som varil hento...

Zopakujete to niekedy?

-Určite áno. Aj mi ľudia píšu, prečo znova nerobím jedálničky, len ja teraz v lete mávam len že ovocný deň, alebo iba zeleninový a ľudia mi to vyčítajú, že len niečo jem cez deň. Deti sa potom na to namotajú a myslia si, že sa má jesť napr. iba ovocie. Tak som si povedala, že si dám pauzu.

Koľko sa vám podarilo schudnúť? Bolo to iba stravou?

-Aj cvičím, ale celé to vzniklo tak, že som sa zaujímala o správne stravovania a jedna firma mi vysvetlila, ako to funguje. Zistila som, kde som robila dlhé roky chyby, myslela som si, že to ovládam, už som držala "osemtisíc" diét a aj sa mi podarilo v minulosti schudnúť, len som naspäť pribrala. Pochopila som, kde som tomu nerozumela. A toto som chcela zdieľať aj s inými ženami.

A čo bola tá chyba?

-Napríklad som si myslela, že keď si dám na raňajky ovsené vločky s jogurtom, orechami a banánom, že to je OK a zdravé, ale má to toľko kalórii, že to je asi tretina môjho celodenného príjmu kalórii. Napr. som si často kupovala do auta sušené ovocie a orechy, aby som nejedla hlúposti, ale sušené ovocie a orechy majú toľko kalórii, akoby som si dala dve polievky a tri šaláty.

