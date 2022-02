Zuzana Vačková je mamou syna Jakuba a dcéry Marušky. No asi iba málokto vedel, že je z nej už aj babička. To verejnosti priznala až teraz. „Ja a moja láska. Volá sa Richard a má 2 roky. Ak by som mala na Valentína niekomu vyznať lásku, tak jemu. Som šťastná, že mi prišiel do života. Toto by sme sa asi mali naučiť tak akosi všeobecne. Bezpodmienečne. Milovať ľudí len tak. Len preto, že sú na svete, že máme to šťastie, že ich stretávame. Že s nimi môžeme tráviť čas. Môj prvý vnuk, môj veľký učiteľ. Ďakujem, že si,“ vyznala sa Vačková na Instagrame a priložila aj dve vzácne fotky.

Tie ju zachytávajú s milovaným vnúčikom Riškom. Chlapčeka síce do tváre neukázala, no na snehu s bobami, na ktorých ho ťahala, jej to náramne pristalo. Herečka si užila chvíle s rodinkou v Mýte pod Ďumbierom. Z toho, že Zuzana je už babka, boli prekvapené viaceré známe tváre. "Zuzi, neblázni! Ty si babka?" čudovala sa Kristína Tormová. Istá fanúšička Zdenka jej dokonca vytkla, že ho doteraz tajila: "Dva roky nehovoriť, že máte vnuka, sa mi zdá čudné. Ukazujete všetko a vnuka nie." Vačková jej to hneď vysvetlila. "Ani teraz vnuka neukazujem (smiech). Sú veci v mojom živote, ktoré sú len naše. Rešpektujem môjho syna, že chce svoje súkromie," odpísala jej verejne.

