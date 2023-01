Na obrazovky televízie Markíza už onedlho, v stredu 8. 2. o 20.30 hod. zavíta ďalšia celosvetovo úspešná šou Na nože, ktorú v Česku diváci poznajú pod názvom Áno, šéfe! so Zdeňkom Pohlreichom (65). V slovenskej verzii formátu Kitchen Nightmares sa divákom predstaví renomovaný a viacerými prestížnymi oceneniami ovenčený šéfkuchár Martin Novák.

Martin Novák je známy tým, že si nekladie servítku pred ústa a vie byť poriadne prísnym kritikom. „Ak nie je niečo pri varení tak, ako má byť, alebo dostanem zlé jedlo, poprípade ak je kuchyňa v zlom stave, nepoznám zľutovanie. Moje štandardy sú náročné,” hovorí Novák.

Šéfkuchár Martin Novák z novej šou o varení Na nože. Zdroj: tv markíza

Ten sa bude za prítomnosti televíznych kamier snažiť vytiahnuť z problémov reštaurácie, ktoré sa z najrôznejších dôvodov ocitli v kríze alebo dokonca na hranici krachu. „Účasť v šou je pre mňa novou skúsenosťou a teším sa, že môžem po ťažkom období prispieť svojimi radami a pomôcť reštauráciám postaviť sa znova na vlastné,” prezradil. Nie však vždy sa jeho pomoc stretne s pochopením a často to budú práve majitelia reštaurácií, ktorí držia v podniku ručnú brzdu.

j to bude Martinova úloha – presvedčiť ich o tom, že práve zmena je niekedy tým najlepším rozhodnutím. A akú najhoršiu situáciu Martin počas natáčania zažil? „Najhoršia skúsenosť bola tá, že v niektorých prevádzkach sú zlé podmienky. Naopak, najkrajšou skúsenosťou sú emócie od ľudí, ktorým pomôžem,” netají sa.

Diváci sa budú môcť tešiť na osem dielov, v ktorých Martin navštívi prevádzky po celom Slovensku. Často sa nevyhne nepríjemným situáciám. „Stala sa mi situácia, keď mi zamestnanec oponoval, ja som zostal bez slov (jeho odpoveď, myšlienky nemali zmysel, on sa ma však o tom snažil presvedčiť). Radšej som to musel ísť rozdýchať.“ Počas natáčania sa stretol s mnohými problémami, najčastejšie s tým, že jedlo nebolo dotiahnuté do konca. „Menu bolo veľakrát čudne zostavené, jedlá neboli chutné, často pripravené z polotovarov. V reštaurácii sa má variť, nie zohrievať,“ dodáva.

Martin momentálne pracuje ako „Executive chef” v Šimák Zámku v Pezinku. V minulosti varil pre významných ľudí – kráľovské rodiny, ako je holandská či britská, ale aj pre slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú či najvyšších slovenských vládnych predstaviteľov, rakúskeho prezidenta či chorvátsku prezidentku. „Nesmiem opomenúť aj športovú legendu, ako je Michel Platini, DJ Tiesto a Rytmusa, ktorému som varil na svadbe,” dodal.