Vašo Patejdl podľahol zákernej rakovine pankreasu, ktorá mala u neho bleskový priebeh. „Môjho manžela zasiahla nečakane a predovšetkým úplne skryto veľmi zákerná choroba. Jeho odchod bol zapríčinený dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progresii zákerného zhubného ochorenia pankreasu. Diagnózu mu lekári oznámili 14 dní predtým, než nastal onen osudný deň,“ napísala zdrvená manželka Miluša pár dní po jeho smrti.

19. august 2023: Vašo Patejdl náhle zomrel vo veku 68 rokov. Zdroj: Facebook Vašo Patejdl

Miluše s rodinou neustále prijímajú smútočné kondolencie a jedna taká prišla až z opačnej strany zemegule. „Ďakujeme za prejavenie sústrasti až z ďalekej Južnej Kórey, kde bol Vašo uznávaný za svoje hudobné diela. S úctou, Miluše Patejdlová,“ napísala vdova na instagramovom profile manžela.

"Som Kim Sunmi, som producent kórejskej verzie muzikálu "Jack the Ripper". Som veľmi smutný zo správ o Vašovi Patejdlovi, a veľmi ma mrzí jeho odchod. Stále ho mám pred očami, keď prišiel do Kórey prrezentovať muzikál Jack the Ripper v roku 2009. Veľmi ma mrzí, že už nemôžem uskutočniť môj sľub, že sa sa v jeden deň opäť stretneme a dáme si spolu drink. Je to kvôli jeho krásneho príbehu muzikálu, preto som sa rozhodol, že musím muzikál Jack the Ripper urobiť aj v Kórey. Jeho nádhernú hudbu milovalo publikum v Čechách, Kórey, Japonsku a ďalších ázijských krajinách, od Čiech po Kóreu a Japonsko a navždy to bude v nás rezonovať. Hoci sa nemôžem zúčastniť pohrebu, verím, že raz navštívim Česko a dám si na jeho počesť jeden pohárik," napísal Kim v kondolencii.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 30. augusta 2023 od 14.00 v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahově.