Nedávno prišiel český Blesk s informáciou, že herecká ikona začiatkom roka prežila závažné ochorenie – pľúcnu embóliu, pre ktorú 14 dní balansovala medzi životom a smrťou. Potvrdil to aj uznávaný lekár Petr Neužil: „Jiřinka prežila pľúcnu embóliu.” Rodine sa to podarilo tajiť až doteraz, no problémy so zdravím priznala aj herečka. „Hovorím, že ma takzvane vyškriabal,“ poďakovala sa Jiřina v magazíne Showtime lekárovi, ktorý ju doslova zachránil.



Simona priznala, že vždy musí mať prehľad o tom, čo mama robí a či je v poriadku. Zdroj: Profimedia

O maminých ťažkostiach prehovorila aj dcéra Stašová. „Nechceli sme o tom hovoriť a vďakabohu, že sa všetko dostalo von až takto neskoro, v čase, keď už je to za nami,“ zverila sa pre Blesk. V spomínanom Showtime sa poďakovala aj svojim dvom synom Vojtovi a Markovi. „Marek s ňou spal na JIS-ke a dával jej na ústa kyslík, ktorý si nechtiac strhávala," prezradila a naznačila, že práve vďaka nemu je stále nažive. S mamou trávi všetok voľný čas. „Nie je dňa, aby som jej ráno a večer nezavolala. Vídame sa päťkrát do týždňa, a keď môžem, idem s ňou na chalupu. Človek si už uvedomuje, čo znamená ten vek,“ povedala herečka so slzami v očiach.



