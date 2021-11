Meky začal hrať na gitaru kvôli dievčatám, aby im mohol ľahšie dvoriť. Nikdy si nepripadal ako lovec žien, no s gitarou sa predsa len cítil istejší. Oženil sa ešte príliš mladý, no hudbe sa venoval stále viac a po čase sa s prvou ženou Helgou rozišli. Aj keď sa rozviedli až v roku 1987, spolu prestali žiť v 70. rokoch. Dcéra Denisa z jeho prvého manželstva je známa hlavne vďaka krásnej pesničke, ktorá nesie jej meno.

Meky na snímke z roku 1992. Zdroj: Profimedia

„Bol som viac na cestách, žil som muzikou. Musel som platiť zloženky, zarábať a uniklo mi, že vlastne vôbec nie som doma,“ hovoril sebakriticky. Podstatné je obdobie z konca 70. rokov. Modus vtedy odcestoval na dlhé turné po vtedajšom Sovietskom zväze, kde sa podľa českého portálu ahaonline.cz stretával s kolegami z ostatných spriatelených krajín socialistického bloku. „Vtedy s nami cestovala aj populárna maďarská speváčka Judith Szücz. Bola sexi, sčítaná, príjemná. A robila veľkolepé párty. S kaviárom, šampanským,“ spomínal kedysi Žbirka. Pripustil, že si boli blízki, dlhé hodiny a hodiny sa mali o čom rozprávať. Až v knihe Honzu Vedrala, sa rozhovoril viac. Speváčku na turné balil spevák Jiří Helekal.

„Dvojmetrový vtipný a výrečný atlét, to bolo vopred jasné. Ale ja som mal po čase pocit, že to bude Laco Lučenič, kto ju dostane. Lenže ona stále chodila za mnou!“ Meky si myslel, že ide o nedorozumenie. Proti alfa samcovi Helekalovi a uhrančivému Lučeničovi bol tajký akoby iba "študentík". Bez šance! Lenže po čase to nejako zaiskrilo a Meky krásnej Maďarke hral na gitare, trávili spolu presuny v kupé a potom aj na hotelových izbách. „S Judith sme akoby žili v uzavretom svete. Viac vám nepoviem, ale faktom je, že maďarská speváčka Judith Szücz zohrala v mojom živote určitú úlohu,“ rozprával v minulosti tajomne Meky, ktorému určite ženy ležali pri nohách, ale on sa nikdy svojimi úlovkami nechválil.