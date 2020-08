Všetko to začalo vtedy, keď sa rozdeľovali dvojice do spoločných duetov. A Timotej ,,vyfasoval" Hanku. „Lucii povedal, že nemohol som dostať niekoho krajšieho a lepšieho? Teraz to budem musieť predstierať a hrať sa na to. Najskôr sa hral na kamaráta a teraz už len každého ohovára. Je to falošný chalan a nie je to asi dobrý človek,“povedala vtedy uplakaná Hanka, ktorá sa úplne zložila. Timo sa bránil, že to zle pochopila a všetko bolo úplne inak. ,,Jednoducho, s touto osobou, s ktorou som sa rozprával o duetoch, tak som sa vyjadril, že mohol som dostať staršie dievča, kedže Hanka má 15 rokov, tak sme to mohli choreograficky zahrať, že sme zamilovaní, že by tam bolo nejaké napätie. A to je to, čo som povedal!" reagoval Timotej.

Len 15-ročnú Hanku mal v šou zdeptať Timotej (23). On sa však bránil, že to zle pochopila. Zdroj: tv markíza

Nech to vtedy medzi nimi bolo už akokoľvek, z ustráchaného dievčaťa, ktoré v SuperStar pôsobilo ako šedá myška, sa po šou stala ako šibnutím prútika úplne iná baba. Hanka začala pridávať na sociálnu sieť poriadne sexi fotky, fotí sa v bikinách, nechala si spraviť neónovo žlté ,,drápy" a po tom vystrašenom dievčati zo speváckej šou neostala už ani stopa.

Prečítajte si tiež: