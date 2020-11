V seriáli Pumpa Michal Kubovčík a Dano Heriban nešetria nikoho. Na našich politikoch sa zakaždým vynikajúco bavia a keď na čerpačku príde nejaká známa tvár, či už je to Andrej Danko, či minister obrany Jaroslav Naď, bez servítky im do tváre povedia, čo si o nich myslia.

Števo Skrúcaný v seriáli Pumpa. Zdroj: RTVS



Najnovšie k nim zavíta čerstvý otecko Števo Skrúcaný. ,,Náhodou... Plienky a vlhčené utierky nemáte?“ bude zmätene pobehovať po pumpe Skrúcaný. ,,Vlhčené, nie. Zoberte si suché a doma si ich namočte do vody. A plienky... Zoberte si autoplachtu a keď si ju rozcvakáte na desať častí, môžete do toho zabaliť decko, to je v pohode,“ reagoval Kubovčík a Heriban sa šúľal od smiechu.

,,Plienky nemáme, ale viete čo? Zoberte malej mliečko,“ ponúkli Skrúcanému malé smotánky do kávy. ,,Nie, ďakujem, mlieka mám, že neviem, čo s ním,“reagoval pohotovo Števo, no Mišo ho hneď odrovnal. ,,Jaaaj, vy? Ja, že Erika?“ Celú časť uvidíte dnes večer na RTVS.