Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková (31) má oči pre plač. Jej iba dvojmesačný synček musel do nemocnice! Čo sa s ním deje?

Zuzana Plačková sa so svojimi problémami ohľadom milovaného synčeka zverila na Instagrame. "Celý deň som taká bez nálady. Ráno sme boli u doktora, Dionek má pruh, takže mu budu lepiť pupček,“ prezradila v krátkom videu Plačková. Bábätku sa v takom prípade musí pupok prelepit tejpom, aký používajú aj športovci. Pruh sa tým zatlačí.

Zuzana Plačková Zdroj: NMH Glossy

„Som z toho celkom otrávená, aj som si poplakala. Menili sme mlieko... To je údel matky, hrozné, hrozné. Preplačem dnes celý deň. Čo vám budem hovoriť, nemám veľmi náladu na nič,“ zúfalá si čerstvá mama. Na ďalších záberoch potom ukázala, ako je so synom v nemocnici a neskôr, ako ho drží na rukách. Pruh je u kojencov pomerne bežný a väčšinou nepredstavuje žiadne väčšie nebezpečenstvo. Aj tak je to ale pre každú mamičku nepríjemná záležitosť.