V pondelok si farmári zmerali sily aj v rýchlosti. Museli zdolať kopec pod zvonicou, následne sa odistiť, vyšliapať na tretie poschodie a zazvoniť. Jediná Natália mala problémy pri odopínaní karabíny. Nedarilo sa jej však ani večer. S Dávidom síce najlepšie rozoznala podľa vôní druhy medov, no keďže mali rovnaký počet bodov, nastal rozstrel. Obaja si museli poťažkať vrecúško a tipnúť, koľko má gramov. Napísala 285 g a ihneď sa začala vyhovárať, že zabudla na nulu. Dávid tipol lepšie a vyhral. Klasicky začala rumázgať a nedarilo sa jej ani na druhý deň. Farmári mali možnosť vybrať si svoju kozu a čo najrýchlejšie ju podojiť. Natália skončila posledná a zas mala výhovorku. ,,Mňa tu sprevádza nešťastie. Akoby ma tu niekto uriekol. Najhoršiu kozu som si vybrala, mala tvrdé cecky, nešlo vôbec dojiť,” frflala. Neskôr sa posťažovala aj Mesutovi, že ona je inteligentná a šikovná a nedarí sa jej rozhodne iba preto, že ju niekto z ostatných súťažiacich uriekol. Dokonca si dala na ruku aj červený náramok.

Natália a Stanka počas súbojov. Zdroj: tv markíza

Nasledovala opäť vedomostná disciplína. Farmári mali rozpoznať rastlinky, ktoré mali pred sebou. Najviac sa darilo Naty a Eve, ktoré mali rovnaký počet správnych odpovedí. Nastal rozstrel. Do rúk im dali bylinku a mali napísať, aká to je. Eva hneď vedela, že ide o bazalku, no Natália napísala hlúposť. Majorán. Opäť začala revať a tvrdiť, že ju uriekli. Naty, čo tak si uznať vlastné chyby?

Diváci majú teraz z Natálie poriadnu zábavu. ,,Myslím si, že premenu jednotiek skôr nevedela, ako sa vyhovárala na nepozornosť," napísala diváčka Slávka. ,,Jasné, že to nevedela, veď to Martin dvakrát povedal a ona to za ním zopakovala, takže veľmi dobre vedela, že to má napísať v gramoch, lenže ona nevedela ako. Som myslela, že väčší debil z matematiky ako ja nie je, ale je," bavila sa Adriana. ,,Pri Natálke sa vždy pozastavím nad tým, ako nás stále organizátori súťaží Miss presviedčajú, že nejde len o krásu, ale vyberajú inteligentné dievčatá, komplexne silné osobnosti. Človek by tomu skoro uveril, ale ono sa to potom prihlási do Farmy a ukáže sa realita. A takéto nás chodia reprezentovať na medzinárodné súťaže do sveta. Tiež nechápem, ako ju tam za všetko chvália, dokopy žiadne zručnosti nepredviedla, pochvala je síce potrebná, ale asi by mali byť aj v tomto hranice, lebo takto dievčatko zbytočne trpí, keď uverilo tomu, aké je šikovné, chytré a zručné," pridala sa ďalšia diváčka.

