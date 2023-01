Najmenej 68 ľudí neprežilo pád lietadla so 72 ľuďmi na palube v Nepále, ktoré sa v nedeľu ráno zrútilo počas pristávania do rokliny. V dvojmotorovom turbovrtuľovom lietadle ATR 72 spoločnosti Yeti Airlines, sa viezlo 68 cestujúcich vrátane 15 cudzincov a štyroch členov posádky. Hovorca leteckej spoločnosti oznámil, že v lietadle bolo aj 15 cudzincov: päť Indov, štyria Rusi, dvaja Juhokórejčania a po jednom človeku z Írska, Austrálie, Francúzska a Argentíny. Úrad pre civilné letectvo v Pokhare uviedol, že počasie v oblasti bolo dobré a nemohlo hrať pri nehode rolu. Pilot havarovaného lietadla dostal od riadenia letovej prevádzky povolenie na pristátie a nehlásil žiadne technické ani iné problémy.

Polovica lietadla sa nachádza na poli a druhá polovica padla do rokliny. Zdroj: TASR/AP

Khum Bahádur Chhetri lietadlo pozoroval zo strechy svojho domu a agentúre Reuters popísal dráhu stroja pred nehodou. "Videl som, ako sa lietadlo trasie, pohybuje sa doľava a doprava a potom sa náhle jeho predok prudko sklonil a stroj spadol," povedal. Denník The Kathmandu Post napísal, že lietadlo havarovalo medzi medzinárodným letiskom v Pokhare a starým letiskom v tomto meste. Jedno z videí zverejnených na twitteri naznačuje, že sa tak stalo pri pristávacom manévri. Nedeľná katastrofa je podľa agentúry AFP najhorším leteckým nešťastím v himalájskej krajine od havárie lietadla spoločnosti Pakistan International Airlines neďaleko Káthmandú v roku 1992, pri ktorej zahynulo všetkých 167 osôb na palube.

Polovica lietadla sa nachádza na poli a druhá polovica padla do rokliny. Zdroj: TASR/AP

Príčina pádu lietadla spoločnosti Yeti Airlines v Nepále zatiaľ ostáva neznáma. Pomôcť objasniť ju môže aj video, ktoré mal natočiť jeden z cestujúcich na palube. Times of India tvrdí, že posledné okamihy 27-minútového letu zachytil pasažier z Indie Sonu Jaiswal, ktorý do Nepálu cestoval s kamarátmi. Dvadsaťdeväťročný Jaiswal natáčal priblíženie lietadla k letisku a následné pristávanie naživo na Facebook. Namiesto pristátia ale natočil pád do rokliny a jeho skazu.

Video trvá viac ako minútu a pol. Spočiatku zachytáva obydlia v blízkosti nepálskeho medzinárodného letiska Pokhará a usmievajúcich sa pasažierov, z ktorých mal jeden kričať „je to také zábavné“. Neskôr sa lietadlo začne triasť a mobil spadne. Vzápätí počuť vydesené výkriky, náraz a potom vidieť len šľahajúce plamene. Nepálske úrady oznámili, že z lietadla vytiahli 68 tiel mŕtvych pasažierov. Pátranie po ďalších štyroch pokračuje, no podľa úradov je veľmi malá šanca, že niekto prežil. Polovica lietadla sa nachádza na poli a druhá polovica padla do rokliny. Trosky sú vo veľmi ťažko prístupnom teréne. Vytiahnuté telá boli obhorené až čierne.

Ruan Crighton v detskom baletnom predstavení SND Snehulienka a sedem pretekárov. Na fotke druhý zľava. Hral Spachtoša. Zdroj: Balet SND

Medzi cestujúcimi, ktorí haváriu neprežili, bol aj len 34-ročný Ruan Calum Crighton. Talentovaný britský tanečník baletu pochádzal z Brentwood a zomrel deň po svojich narodeninách. Jeho smrť vyvolala vlnu smútku v celej európskej baletnej komunite. Ruan pôsobil pred rokmi (2010 - 2014) aj ako sólista Baletu Slovenského národného divadla a návštevníci ho mohli vidieť v mnohých predstaveniach ako Snehulienka a sedem pretekárov, Spiaca krásavica, Labutie jazero, Warhol či Luskáčik. ,,Čudné, dozvedel som sa, že si preč presne na tom istom mieste, kde sme sa prvýkrát stretli. Naše dlhé priateľstvo mi bude chýbať. Odpočívaj v pokoji Ruan," napísal na Facebook tanečník baletu Dominik Slavkovský. ,,Preboha, čo sa stalo?" zavalili ho šokujúce otázky. ,,Ruan cestoval v tom lietadle, ktoré letelo z Kathmandu do Pokhary," odpovedal smutne. Ako uvádzajú zahraničné médiá, Ruan Crighton z Brentwoodu v Essexe bol uvedený ako 12. pasažier na palube lietadla ATR72 spoločnosti Yeti Airlines, ktorý v nedeľu narazil do merača, zrútil sa do rokliny a vzplanul, keď sa približoval k mestu Pokhara.

Prečítajte si tiež: