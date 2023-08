FOTO Úlovok, aký sa len tak nevidí: Sajfa počas dovolenky v USA na „rande“ s americkou hviezdou ×

Matej „Sajfa“ Cifra (44) si to nedávno namieril za veľkú mláku. So sebou zbalil aj celú rodinku vrátane dcérky Sáry a synčeka Šimona. No a z Ameriky sa pochválil stretnutím s veľkou hviezdou.