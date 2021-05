Bipolárna porucha, pokus o samovraždu či prenasledovanie. Aj s týmito náročnými situáciami sa musela v živote vyrovnať speváčka Katarína Feldeková. Po rokoch trápenia sa u nej postupne začali veci obracať na dobré. Až tak, že sa rozhodla s dlhoročným partnerom Richardom konečne vstúpiť do manželstva. Dvojica totiž spolu žije už desať rokov, no až dnes spečatili svoju lásku papierovo. 41-ročná dcéra Feldekovcov Katarína v sobotu povedala Richardovi áno. Nevesta zvolila pre svoj veľký deň šokujúci outfit, ktorý by asi nikto nečakal.

Katarína Feldeková Zdroj: Profimedia

Dcéra Feldekovcov po typických svadobných šatách rozhodne nesiahla. Spolu so ženíchom mala na sebe biely covid skafander, čím šokovali všetkých prítomných hostí. Prečo sa rozhodla pre takýto úlet? "Je to aktuálne, dnes špeciálne nečakane symbolické, keďže sa skončil lockdown.Mne bolo ľúto tých ľudí, čo trávili tak veľa času v tých skafandroch a povedala som si, že budem mať strašné šaty, dám za ne majland, potom si ich vyzlečiem a tí chudáci zdravotníci musia v tom tráviť čas, tak aj z úcty k nim sme si to dali a je to aj trošku vtipné," prezradila nám nevesta krátko po obrade.