Otto Weiter prechádza najťažšou životnou skúškou. V noci na 16. júla mu náhle zomrela v spánku jeho milovaná manželka Andrejka († 47). V dome, v ktorom prežívali najšťastnejšie roky, ostal odrazu celkom sám. Okrem verného psíka, ktorý mu robí spoločnosť, sú mu nápomocní najmä najbližší priatelia.

Daniela Kralevich sa stará o Otta Weitera. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Ako sa nám podarilo minulý týždeň zistiť, pomocnú ruku mu podala aj módna návrhárka a bývala misska Daniela Kralevich, ktorá bola roky Andrejkina najlepšia kamarátka. Ottovi nosí obedy, trávi s ním čas a oporou mu je aj keď ide na hrob milovanej manželky.

„Nikto nepočítal s tým, čo sa stane... Myslím, že je úplne legitímne, že pri takýchto ťažkých chvíľach sme sa dohodli, že budeme Ottovi pomáhať a budeme pri ňom stáť, robiť všetko, čo je možné. Ja za ním chodievam trikrát denne. Snažíme sa mu pomôcť v tom najťažšom období, aby mal všetko, čo treba. Bola tam s ním pár dní jeho dcéra a potom sme sa vymenili. Chodia za ním aj ďalší rodinní príslušníci. Robíme, čo je v našich silách,“ prezradila nám Kralevich.

Zdrvený Otto Weiter sa nad rakvou svojej lásky psychicky zložil. Z pohľadu na neho pukalo srdce. Zdroj: Emil Vaško

Minulý týždeň vo štvrtok, keď za ním prišla, sa v dome zdržala len niekoľko minút. Potom s Ottom spoločne zašli na cintorín do Dunajskej Lužnej. Hrob jeho milovanej manželky Andrey Fischer († 47) však nebolo ani vidieť. Je totiž posiaty hromadou kvetov a už z diaľky sa vyníma hlavne obrovský veniec z bielych ruží v tvare srdca. Žiaľ a bolesť z Ottovej tváre však tak skoro nepominie. Ako to všetko zvláda? „Myslím si, že to nikdy úplne neprestane bolieť. A toto sú veľmi vypäté životné situácie, s ktorými sa ľudia zmierujú roky rokúce. To je na celý život. Teraz nastupuje pre neho ten najhorší čas. Začne si uvedomovať, že tam ona nie je, teda on si to už uvedomuje, a že zrazu je všetko inak ako predtým,“ dodala.