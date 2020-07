Od minulého roka zažíva profesor Traubner poriadne krušné časy. Nielen zdravotné, ale aj psychické. Všetko sa začalo, keď neurológovi amputovali pravú nohu. „Vzácni priatelia, 24. 12. sa stala v mojom živote obrovská tragédia, aby mi zachránili život, museli mi amputovať pravú dolnú končatinu nad kolenom, radikálne to zmenilo náš život. Napriek tomu, že mám 78 rokov, rozhodol som sa nevzdať boj,“ napísal na sociálnej sieti počas minuloročných vianočných sviatkov.

Profesor Traubner je po havárii opäť v nemocnici. Zdroj: archív

Ako avizoval, svoj boj nevzdal a už začiatkom februára sa ukázal na spoločenskej akcii. Na invalidnom vozíku, no vo výbornej nálade. Netrvala však dlho a lekár čelil ďalšiemu problému. Ozvala sa jeho niekdajšia pacientka, ktorá tvrdila, že počas jeho vyšetrenia musela byť hore bez a redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová ho následne v článkoch rozdupala za sexuálne obťažovania.

O nehode informovala polícia. Zdroj: facebbok

Ešte si po tejto kauze nestihol ani vydýchnuť a prišla ďalšia rana. Minulý týždeň mali spolu s manželkou Katkou hrozivú autonehodu na Kollárovom námestí v Bratislave. Ich auto sa vymrštilo do dopravnej značky a skončilo na streche. Oboch z auta museli vyslobodiť privolaní hasiči a policajti. Manželia ihneď skončili v nemocnici a podľa doteraz zistených informácií Traubner absolvoval už aj operáciu. „Nemôžem to príliš komentovať. Je u mňa polícia, vyšetrujú to. Keďže sa to stále vyšetruje, nechcem to príliš komentovať. Musíte počkať do vyšetrovania. Ešte nie je odhalený vinník, ktorý mi vošiel do cesty,“ povedal nám v stredu neurológ, ktorý sa netajil tým, že to s nimi otriaslo. „Zdravotne sa cítime o trochu lepšie. Mám zlomených sedem rebier, manželka štyri rebrá. Sme ubolení, ale my to prežijeme, lebo sme tvrdohlaví,“ dodal za záver optimistickým hlasom profesor Traubner, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici.

