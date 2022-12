"Ahojte, tak my už sme pripravení. O chvíľku budeme točiť klip k pesničke Hviezdička v Tatranskom ľadovom dóme, kde je mínus 9 stupňov. Ale my to zvládneme a tešíme sa," prihovorila sa twiinska Daniela fanúšikom cez krátke video, ktoré v stredu podvečer zverejnila na sociálnej sieti. Postupne zaplavila jej konto na Instagrame množstvom fotiek a krátkych videí, ako sa aj so sestrou Veronikou pripravovala na točenie spomínaného detského klipu.

Twiinsky Daniela a Veronika Nízlová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CFrxci0ln5A/

Speváčky sa zverili do rúk profi vizážistky, ktorá im vyčarovala hviezdny look. Pre klip zvolili princeznovské biele šaty s krátkym bielym kožuchom a obe mali na hlavách obrovskú čelenku, akú napr. mala Sisa Sklovska na jej minuloročnej svadbe. Twiinsky točili vo Vysokých Tatrách v Tatranskom ľadovom dóme. Keď ich zbadali náhodní okolidúci, tí si pokojne mohli pomyslieť, čo za ruské cárovné sa pohybujú v našich veľhorách. V ich prípade to nie je po prvykrát. Pred rokom, keď boli hosťami Telerána, dorazili do Markízy v obrovských kožuchoch, v ktorých vyzerali ako ruské "bárišne".