Keď Veronika Nízlová prezradila, že je tehotná, keďže rastúce brucho už nevedela zamaskovať, na sociálnych sieťach zverejnila aj to, že meno otca neprezradí. „Hoci s ockom dieťatka nie sme spolu, vždy mu budem vďačná za tento dar. Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré,“ napísala vtedy Veronika na svojom Instagrame a dodala, že k téme otcovstva sa viac nebude vyjadrovať.

Nám sa však pár dní po jej pôrode podarilo od viacerých zdrojov zistiť, kto by mal byť ten prísne utajovaný muž. Horúcim kandidátom, kto by to mal byť, je mladý, len 20-ročný herec z Pána profesora Matúš Kolárovský. Po tejto informácií sme sa ho to hneď opýtali, no mladík sa tváril, že o ničom takom nevie a otcom určite nie je. Veronika nám na telefonáty vtedy nereagovala. Či twiinska alebo on nakoniec vyjdú s pravdou von, je už iba na ich dohode. Brunetka si užíva dcérku aj bez jej otca. Tú verejnosti zatiaľ ukazovala iba tak, že jej zakrývala tvár. Tomu je koniec.

"Moje malé Santa baby," napísala Nízlová na Instagrame k rozkošnej fotke malej dcéry Ney. Tá má na sebe červené oblečenie a čiapku rovnakej farby s veľkým brmbolcom. Malú princezničku konečne speváčka ukázala do tváre. Okrem tejto fotky sa pochválila ešte ďalším záberom, kde svoj poklad drží na rukách. Hoci Veronika sa rozhodla s otcom jej dieťaťa nežiť, vyžaruje z nej spokojnosť, šťastie a veľká láska.