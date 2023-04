Bývalá misska Ráchel Karnížová (21) v utorok šokovala, keď zverejnila fotky, na ktorých je celá dobitá. Ako priznala, takto do krvi ju zmlátil teraz už jej bývalý priateľ Tomy Kotty. Netrvalo dlho a objavili sa ďalšie šokujúce informácie. A to o Matúšovi Kolárovskom (21)! Ten okamžite reagoval na slová svojej ex Nikoly. Najnovšie sa vyjadrila aj twiinska Veronika Nízlová (36), s ktorou má Matúš malú dcérku.

Ráchel zverejnila krvavé fotky a drsné obvinenia na adresu svojho, dnes už, expartnera. Podľa jej slov ju mal jej psychicky, ale aj fyzicky napádať. Vyvrcholilo to v noci z piatka na sobotu, keď jej rozmlátil byt. Ráchel zverejnila niekoľko fotiek, na ktorých je od krvi, má monokel či modriny po tele. Tomy všetko priznal.

Ráchel po tom, ako ju priateľ zbil. Zdroj: instagram.com/ @rachellkka

„Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, žiadnych okolností,“ vyjadril svoju ľútosť pre portál topky.sk s tým, že sa svoj problém rozhodol riešiť. „Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu a tak, ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom...“ dodal.

Netrvalo dlho a na sociálnej sieti sa začali kopiť svedectvá, že čo-to na rováši má aj ďalší známy Markizák. ,,Vrana k vrane sadá," napísala k fotke Tomyho a Matúša Kolárovského Nikola Baranová, ktorá nedávno tvorila pár s Matúšom. Viac vysvetlil jej kamarát Adam Berger, známy pod prezývkou Bergino. ,,Dvaja násilnícky na oko chrumkaví bastardi," napísal k spoločnej fotke Kolárovského a Kotyho.

Nikola Baranová - expartnerka Matúša Kolárovského. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXwH4cKNELh/

,,Nikiček čau. Asi si videla, čo sa stalo Ráchelke. Tak len, že by možno nebolo od veci povedať, čo robil tebe Matúš. Nech ľudia vidia a vedia, akí sú to anjelikovia aj doma, nielen na Instagrame a sociálnych sieťach hm? Veľmi rád ľuďom otvorím oči a poviem, prečo by som mu rád rozbil hubu v ringu. Môžem mať tú česť prosím?" napísal Nikole a túto ich konverzáciu následne Adam aj zverejnil. ,,No asi po pol roku, keď robí zo seba obeť on a nedrží ústa... čo jediné by mal robiť, tak jo," odpísala mu Kolárovského ex Baranová. My sme sa s Adamom spojili a on nám povedal viac. Adam Berger alias Bergino je boxer a tréner boxu, no v posledných rokoch sa do povedomia Slovákov dostal najmä vďaka zábavným videám.

Proti drsným obvineniam svojej ex sa Kolárovský okamžite ohradil. ,,Oficiálne vyjadrenie produkčnej spoločnosti Illuminate zastupujúceho Matúša Kolárovského: Pravosť článkov, ktoré boli zverejnené a vyjadrenia v súvislosti s Matúšom “Yaelom” Kolarovským sú nepravdivé a proti vzniknutej situácii podnikáme patričné právne kroky." "Na adresu Nikoly nemajú pekného slová ani Matúšovi dobrí známi. ,,Ani Matúšova ex Nikola nie je úplné neviniatko. Údajne tiež Matúša psychicky týrala a zakazovala mu vídať jeho dcéru Neu, ktorú má s Twiinskou Veronikou," dozvedeli sme sa z blízkeho zdroja z okolia Kolárovského

Prešiel deň a k vzniknutej kauze sa rozhodla vyjadriť aj twiinska Veronika Nízlová, s ktorou má Matúš Kolárovský dcérku Neu. "Matúš je mierzmilovný človek, milujúci otec. Určite je to len nejaký hlúpy výmysel. Z jeho strany som nezažila nikdy žiadny náznak agresie. Skôr zo strany jeho priateľky, ktorá mi niekoľkokrát písala urážlivé a vulgárne správy," napísala Veronika na svojom profile na Instagrame a dodala, že celá záležitosť je už v rukách právnika.