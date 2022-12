Okolo twiinsiek je stále rušno. Nedávno prasklo, že expartner Daniely Nízlovej (36) Stano Lobotka (28) zbalil exmissku Kristínu Šulovú (28). Speváčku to však nijako nerozhádzalo a venuje sa naplno práci. Dôkazom toho je aj nový detský klip, ktorý twiinsky nakrúcali v Tatranskom ľadovom dóme. No a práve o ňom prišli porozprávať do Telerána, kde dorazili opäť ako hviezdy.

Toľko popularity a záujmu, koľko sestry Nízlové pociťovali v poslednom období, sa im nepodarilo dosiahnuť za celých 30 rokov ich speváckej kariéry. Najprv v roku 2021 šokovala Veronika tým, že je tehotná, no meno otca sa rozhodla utajiť pred svetom. Jej dcérka Nea oslávila v novembri jeden rok a dnes už vieme, že otcom je herec z Pána profesora Matúš Kolárovský. Veronika, Matúš a Nea spolu nežijú, no v ostatnom čase čoraz viac trávia spolu voľné chvíle, keďže mladík sa nedávno rozišiel s partnerkou.

December 2021, TV Markíza: Veronika a Daniela v kožuchoch ako od Mrázika. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Sestra Daniela si na jeseň 2021 musela zbaliť kufre a odsťahovať sa z Neapola, kde si užívala rozprávkový život po boku úspešného futbalistu a otca svojej dcéry Lindy Stana Lobotku. Ten si vtedy totiž našiel novú známosť a twiinska sa musela zmieriť s náhlym a bolestivým rozchodom. Obe single sestry a maminy tak skončili u rodičov v Hronskom Beňadiku. Odtiaľ sa v lete presťahovali do nového domu, ktorý si spolu kúpili.

Speváčky však doma rozhodne nečinne nesedia, po roku opäť nahrali detský zimný videoklip. A práve pri tejto príležitosti prijali v utorok pozvanie do Telerána, kde prezradili detaily z nakrúcania. Možno si spomínate, ako sa do Záhorskej nahodili presne pred rokom, keď tiež promovali zimný klip v Markíze – akoby nešli do rannej relácie, ale na potulky Moskvou s ruskými bohatiermi. Obe si obuli vysoké čižmy a honosné kožuchy. Bárišne ako vystrihnuté z ruského časáku… Tentoraz to však poňali o čosi striedmejšie.