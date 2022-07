Twiinsky Veronika (36) a Daniela Nízlové (36) konečne dokončili svoj nový dom. Po tom, ako nedávno ukázali hotovú luxusnú kuchyňu so zlatým obkladom, najnovšie ukázali priestrannú obývačku a spálne. Wau, jedna nádhera...

Odkedy sa Daniela Nízlová (36) rozišla na jeseň 2021 s futbalistom Stanom Lobotkom (27), z Talianska, kde spolu žili, sa presťahovala naspäť do rodičovského domu v Hronskom Beňadiku. Tam bývali aj so setrou Veronikou (36), ktorá má tiež malú dcérku. Tomuto však nedávno odzvonilo. Známe sestry sa konečne presťahovali do svojho.

Veronika a Daniela sa nedávno pochválili prvými zábermi interiéru. Tie zachytávali pohľad do obývačky so sivým gaučom a konferenčným stolíkom atypického tvaru zlatej farby. Speváčka Veronika ukázala aj to, akú má posteľ. Tá je tiež sivej farby a nad ňou sa vyníma krásny krištáľový luster.

"Vitajte v našom novom dome. V bielej perleťovej kuchyni, ktorú sme doplnili o detaily v podobe zlatých boho obkladov," nápisala Veronika pred pár dňami na Instagrame a zverejnila aj fotky luxusnej kuchyne. A pár dní na to speváčky dokončili interér a ukázali fotky nádhernej obývačky a spální. Treba uznať, že si dali poriadne záležať. Tam sa bude bývať.... Ako v bavlnke...