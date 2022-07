Najznámejšie slovenské dvojičky, Twinsky, Veronika a Daniela Nízlové (36) finišujú so zariaďovaním svojho nového domu, ktorý si kuúpili neďaleko Hronského Beňadiku. Onedlho ich tak čaká veľké sťahovanie.

Odkedy sa Daniela Nízlová rozišla na jeseň 2021 s futbalistom Stanom Lobotkom (27), z Talianska, kde spolu žili, sa presťahovala naspäť do rodičovského domu v Hronskom Beňadiku. Tam býva aj so setrou Veronikou, ktorá má tiež malú dcérku. Tomuto však onedlho odzvoní. Známe sestry sa konečne budú sťahovať do svojho.

Na snímke Daniela a Veronika Nízlové. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Veronika a Daniela Nízlové žijú u svojich rodičov v Hronskom Beňadiku, odkiaľ obe speváčky pochádzajú. Obe majú malé deti, no sú bez partnerov. Kým Daniela sa rozišla s otcom jej malej dcérky Lindy Stanom Lobotkom, Veronika s otcom dcéry Ney, mladým hercom Matúšom Kolárovským, pár ani nikdy netvorila.

Brunetka sa v októbri 2021 stala prvýkrát mamou a otca dcérky zo začiatku pred všetkými tajila. Ten sa k otcovstvu priznal až v jeho pesničke, ktorú odpremiéroval vo februári tohto roku. Pár však nikdy spolu tvoriť nebudú. Matúš má priateľku, no na dcérku nedá dopustiť. Vždy, keď mu to čas dovolí, cestuje za ňou, aby ju mohol vidieť.

A už onedlho bude chodiť Kolárovský do nového hniezdočka sestier Nízlových, ktoré tieto dni finišujú záhradu ich domu, do ktorého sa budú sťahovať už čoskoro. Veronika a Daniela sa pochválili zábermi ich obrovskej záhrady, kde im položili trávnik.