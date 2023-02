Matúš Kolárovský, ktorý sa mimochodom na jeseň 2022 rozišiel s partnerkou, ešte pred Vianocami prezradil, že svoju dcérku túži vidieť aj počas sviatkov, a to aj vtedy dodržal. Veronika sa totiž pochválila ich spoločnými zábermi aj s ich malou Neou. A to, že Matúš má s twiinskou čoraz viac lepší vzťah, dokazuje aj to, že ju aj s dcérou zavolal do jeho nového klipu. Okrem toho je však veľmi často u nich doma, neďaleko Hronského Beňadiku, kde Nízlové spolu bývajú. Síce Matúš sa snaží tráviť čo najviac času s ich spoločnou dcérou, čoraz viac sa naskytá otázka, či sa títo dvaja napokon nedali dokopy.

Twiinska Veronika Nízlová nedávno v Tatranskej Lomnici. Zdroj: Instagram Veronika Nízlová

„Máme výborný vzťah, musím si zaklopať na čelo, aby som to neuriekla. Matúš sa veľmi snaží a teší sa z dcérky Neušky, aj ona sa z neho teší. Naozaj sa snaží tráviť s ňou každú voľnú chvíľu,” prezradila nám Veronika. No to, či by vedel s ňou byť aj úplne sám, na to sa vraj ešte necíti. „Chce to ešte asi trochu času, ešte ho musím viac zaškoliť,” povedala s úsmevom Nízlová a vzápätí ju doplnila sestra Daniela: „Pri malých deťoch sa musí mať človek na pozore a keď nemáte ten dennodenný kontakt s dieťaťom a neviete, čo môžete očakávať a načo dávať pozor. Myslím si, že Matúš s Neou budú mať ešte lepší vzťah, keď bude o trochu väčšia, keď bude mať takých 5 rokov. Bude viac oťukaná a vtedy by si mohol viac trúfnuť, byť s ňou aj sám. Myslím si, že on sa ešte akoby bojí, aby bol s ňou úplne sám,” hovorí.



„Nea má teraz obdobie, že jej idú zuby. Máva také dni, že chce len vyslovene mňa, ani sestra Dadka s ňou nemôže byť, ani náš otec, ktorý je jej veľký miláčik a to už je čo povedať,” dodala Veronika.



