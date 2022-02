Veronika Nízlová (35) si od novembra užíva úlohu mamy, keď sa jej narodila dcérka Nea. S otcom, ktorým by mal byť herec z Pána profesora Matúš Kolárovský (20), však nežije, a tak si nažíva sama. Najnovšie ukázala formu po pôrode.

To, že Veronika Nízlová v lete minulého roku prezradila, že je tehotná, bol riadny šok. Po rozvode s exmanželom Tomášom sa totiž o žiadnom novom mužovi v jej živote oficiálne nevedelo. Speváčka sa rozhodla, že dcéru bude vychovávať sama. Veronika býva pod jednou strechou s rodičmi a rozídenou sestrou Danielou. Rodinu tak má vždy nablízku, keď niečo treba.

Speváčka je znám tým, že na sociálnej sieti často propaguje rôzne produkty a inak to nebolo ani teraz. Pochválila sa vodou, ktorú pije, a popritom, ako fľašu dvíha hore, predviedla postavu po pôrode. Brunetka má na zábere iba tepláky a podprsenku, v ktorej predviedla ploché brucho. Na to, že rodila pred necelými tromi mesiacmi, môže byť právom na seba hrdá. Mnohé mamičky jej môžu ticho závidieť, že sa tak rýchlo dostala späť do formy. Provokuje vari týmto záberom mladučkého Kolárovského?

