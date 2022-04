Nielen Veronika, ktorá nežije s otcom svojho dieťaťa Matúšom Kolárovským, ale aj Daniela má smolu na mužov a je tiež single. Veronika je mladá mamička malej dcérky Ney a Daniele nevyšiel vzťah so známym futbalistom Stanom Lobotkom. Vyzerá to ale tak, že im život single mamičiek neprekáža.

Na móle sa predviedol aj Martin Šmahel. Zdroj: MICHAL SMRČOK

V druhý deň módnej šou obe vystúpili na móle a predvádzali pre luxusnú značku spodnú bielizeň. Obom to na móle veľmi pasovalo a bolo na nich vidieť, že si to užívajú. Čerstvá mamina Veronika však predviedla aj malý nedostatok na nohách, ktorý na fotkách pôsobil nelichotivo. Popôrodné kilá však pekne postupne zhadzuje. Jej sestra Daniela zase predviedla poriadne nadupaný dekolt a opálenú pokožku z nedávnej dovolenky v Dubaji. Prehliadku si poriadne užili a aspoň na chvíľku vypadli od povinností okolo ich malých dcérok. Vyzerá to tak, že aj bez mužov sú dvojicky spokojné. Onedlho ich aj čaká sťahovanie do nového domu, ktorí si už zariaďujú.