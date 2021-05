Speváčka Daniela Nízlová (35), ktorá už vyše roka žije v talianskom Neapole so snúbencom Stanom Lobotkom (26), opäť priletela na Slovensko. A poriadne sa plesla po vrecku.

Znova je na Slovensku. To, že Daniela Nízlová pendluje medzi Talianskom a Slovenskom, je známe. So snúbencom, sestrou Veronikou, ktorá je v Neapole častejšie ako doma, opäť prišla na Slovensko. Rodinka však neletela bežnou linkou, ale na svoju cestu využili súkromné lietadlo. A zaň zacvakali poriadny balík peňazí. Bežný smrteľník si takéto niečo nemôže len tak dovoliť. Súkromný let vás môže vyjsť cca na 7 až 8-tisíc eur. „Ciao, Italia, ideme domkov,” napísali speváčky k fotke, na ktorej pózujú pri malom súkromnom lietadle na letisku v Neapole.

Twiinska Daniela s dcérkou. Zdroj: Instagram.com/danielatwiins

