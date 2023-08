FOTO Twiinska Daniela Nízlová a mladší Victor Ibara: Rozchod! A prišli aj o bábätko! ×

Speváčka Daniela Nízlová (37) sa začiatkom apríla dala dokopy s hercom z Druhej šance a študentom medicíny Victorom Ibarom (26). Twiinska v rekordnom čase dokonca otehotnela, no teraz prišiel obrovský šok. Dvojica už viac netvorí pár! A to nie je všetko. Lobotkova ex prišla o dieťatko.