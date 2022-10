Vzťahu s Ondrom dávala Taťána podľa jej slov veľké šance, išla do neho naplno. „Naozaj som mala pocit, že som stretla najväčšieho džentlmena na svete, že je to osudová láska, o ktorej sa píšu básne a pesničky. On sám ma takto namotával a ešte minulý rok mi tvrdil, ako so mnou chce mať dieťa a zostarnúť po mojom boku,“ prezradila Kuchařová v exkluzívnom rozhovore pre český Blesk tv MAGAZÍN. A vzápätí exmanželovi poriadne naložila.

Zamilovaný až po uši. Manželstvo sa skončilo pre jeho neveru. Zdroj: Instagram Ondřej Brzobohatý

„Toxické osoby veria vlastným klamstvám a ilúziám. Som rada, že s jeho problémami už nemusím ďalej žiť. Snažila som sa mu a nám pomôcť. Celý čas sa tu odvádza pozornosť od pravej podstaty a pravdy. Musí to byť pre neho veľmi vysiľujúce, neustále sa pretvarovať a robiť, že tá pravda neexistuje,“ hovorí Taťána, ktorá podčiarkla, že ich manželstvo bola len ilúzia, faloš, manipulácia a život v klamstve.