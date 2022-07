Didiana si dáva pozor na súkromie, no s čím sa rada občas podelí na sociálnych sieťach, je jej práca, cestovanie i šport. A o blondínke je dlhoročne známe, že miluje golf a práve ten sa vybrala pred časom hrať do Chorvátska. Pobyt spojila aj s oddychom pri mori, kde načerpávala energiu a chytala trocha bronz.

Dagmar Didiana Dianová Zdroj: ARCHÍV D.D.

„Doobedie a poobedie. Nehnijem, žijem. Dáme to na dámy. Aby ženám dobre bolo,” napísala Didiana k fotkám, ktorými sa pochválila na Instagrame. Na jednej z nich pózuje na zelenom trávniku počas golfu a druhá snímka ju zachytáva v mori. Moderátorka sa ukázala v ružových plavkách, no celú postavu nepredviedla. V každom prípade treba uznať, že 45 rokov by jej hádal asi iba málokto.