Mário Klein bol pri zrode najsledovanejšej televízie na Slovensku, pomyselne staval základy jej mediálnej značky. Potom prišla náhla smrť. Moderátor nastúpil do Markízy ako 17-ročný talentovaný chlapec. Gymnazista si pred kamerou plnil jeden z jeho veľkých detských snov. Vďaka húževnatosti a daru reči sa v 90. rokoch pravidelne umiestňoval na popredných priečkach populárnosti v dnes už neexistujúcej ankete Televízna osobnosť Markízy.

Jeho dobrou kamarátkou bola Jana Hospodárová. Zdroj: Tv Markíza

Divákom utkvel tento okuliarnatý moderátor v pamäti najmä ako parťák markizáčky Jany Hospodárovej v relácii Tivoli či Postreh. Okrem toho moderoval relácie Hádaj na čo myslím, Už to mám!, Filmparáda, Postreh a Ostro sledovaná Markíza. Ako blesk z jasného neba ho zastihla správa od lekárov po bežnom odbere krvi. Diagnóza znela leukémia. Mário napokon po niekoľkomesačnej liečbe chemoterapiou zákernej rakovine v januári 2002 podľahol.

Jeho veľmi dobrou kamarátkou bola už spomínaná kolegyňa Hospodárová. „Mimoriadne osobito si spomínam na Mária Kleina, s ktorým som začínala, ktorý bol môj veľmi blízky priateľ. Spolu s ním to bol jeden radostný a veselý začiatok plný očakávania, až do chvíle kedy sa stala tá strašná tragédia," priznala Jana v minulosti pre markiza.sk moderátorka.

"Je to už dvadsať rokov. Nikdy nezabudneme. Moderátor Mário Klein zomrel 26. januára 2002. Mal iba 22 rokov, keď podľahol leukémii. Do poslednej chvíle pritom veril, že nad zákernou chorobou zvíťazí. Žiaľ, nestalo sa tak. Do Markízy nastúpil ako 17-ročný chalan. Pred kamerou si plnil jeden zo svojich veľkých detských snov. Najmä vďaka svojmu talentu a šikovnosti si získal sympatie televíznych divákov a pravidelne sa tak umiestňoval na popredných priečkach v ankete TOM. Mnohí si ho určite pamätáte aj ako spolumoderátora Janky Hospodárovej z relácie Tivoli, okrem iného moderoval aj Hádaj na čo myslím, Už to mám!, Filmparáda, Postreh a Ostro sledovaná Markíza," zaspomínala si na mladého moderátora Markíza na svojom instagramovom profile.

Prečítajte si tiež: