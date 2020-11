Farmári to Erikovi poriadne spočítali. Ako súpera do duelu mu vybrali jeho milovanú Sáru. Prešovčan síce zo začiatku premýšľal nad tým, že ju nechá vyhrať, no vidina rozprávkovej výhry mu to nakoniec nedovolila. Podarilo sa mu zvíťaziť vo všetkých disciplínach. Sára proti nemu nemala absolútne žiadnu šancu.

Erik porazil svoju milovanú Sáru 3:0. Zdroj: tv markíza



,,Je to súťaž. Ja som strašne súťaživý typ a nerád prehrávam. To je moja slabosť,“ vyjadril sa Erik. Keď došlo k lúčeniu, ešte stále to hral na tvrďasa a frajera. ,,Prehrala si 3:0. Kto je tu šéf, povedz?“ opakoval svojej láske. Keď sa však vrátil do farmárskeho života, všetko na neho doľahlo. Od ostatných sa vzdialil a sám si posedel pri duelantskej chatke. Keď za ním prišla Katka, Erik sa citovo zložil a rozplakal. ,,Od začiatku ste išli do Sáry, vieš, aký to bol pocit? Srá*i! Od začiatku tu bolo mne aj Sáre ubližované, a keď sme sa od vás odsekli, išli ste proti nám,“ zadúšal sa od plaču.

Počas rozlúčky hral Erik ešte frajera, no potom to na neho doľahlo. Zdroj: tv markíza



,,Stalo sa to, že sme proste prišli do kuchyne a ona tu nie je. Nehovorím, že padá svet, ale je mi to ľúto,“ neustále plakal Erik, ktorý prvýkrát takto naplno prejavil svoje emócie. Aj tvrdí chlapi plačú...