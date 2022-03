Ferove paródie jeho fanúšikovia milujú. Keď sa prezlečie za ukričanú Maju, ľuďom od smiechu tečú slzy. Nie div, že si ho všimla aj Markíza a minulý rok mu ponúkla účinkovanie vo veľkolepej šou Tvoja tvár znie povedome. Spevácky ani tanečne v nej síce nevynikal, no vďaka humoru sa stal okamžite najväčšou hviezdou šiestej série. Každú nedeľu sa diváci už nemohli dočkať jeho vystúpenia, pri ktorom ich zakaždým boleli bránice. Po obrovskom úspechu sa preto Markíza rozhodla, že ho obsadí aj do tanečnej šou Let´s Dance, ktorá sa na obrazovky vrátila po dlhých piatich rokoch.

Tretie kolo Let's Dance: Fero Joke počas svojho vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

Už v prvom kole, v ktorom však nikto nevypadol, bolo vidieť, že si na seba naložil priveľké sústo. Tréningy boli nad jeho sily a v živom prenose tŕpol, aby sa úplne nestrápnil a zatancoval správne aspoň niečo. Porota ho vôbec nešetrila. Osudným sa mu napokon stal tretí filmový večer, keď sa predviedol ako rozprávkový žltý Mimoň. „Akože, kolegovia, kde som to? Ja som ten film nevidel, myslel som si, že na pódiu sú nejaké žlté cukríky Tic Tac, nič to… Začínaš sa však triafať do rytmu. Je to síce okopávanie kapustičky, nemá to nič spoločné zatiaľ s tým, čo by to malo byť, čo by sme chceli, ale ty to vieš,“ zhodnotil ho Ján Ďurovčík. A po tomto výkone dali Ďurovčíkovi za pravdu dokonca aj skalní Ferovi fanúšikovia. Fero a jeho tanečná partnerka Vanes tak v treťom kole vypadli. No kým herec Marek Fašiang, ktorý vypadol ako prvý, netajil obrovské sklamanie, z Fera opadlo veľké bremeno a konečne si vydýchol. Otvorene to priznal hneď v druhé ráno v Teleráne.

S Vanesou boli hosťami Telerána. Zdroj: TV Markíza

„Veľké vyčerpanie. Prenos trvá takmer do polnoci, keď prídete domov, ešte ste hodinu v sprche a zmývate si žltú farbu z tela... ale celkovo boli tie tri týždne náročné a aj tá príprava predtým a všetko okolo toho bolo veľmi náročné. A ako som už povedal, za mňa to bola taká satisfakcia, že chvalabohu, že sme to zvládli, ale už aj dosť, lebo je to veľmi náročné,“ priznal Fero, ktorý je rád, že dostal takúto možnosť, ale teší sa z toho, že si konečne oddýchne.

„Nečakal som, že to bude takéto vyčerpávajúce časovo a energicky. Hlavne ja som bol už v tretej šou za kalendárny rok. V Tvojej tvári, potom v detskej MINI tvári a teraz Let´s Dance, naozaj to nebola ‚sranda‘. Bol som veľa preč od rodiny, od kamarátov a už nemám ísť do akej ‚šouky‘, už neviem, čo vymyslia, tak teraz budem mať trošku čas oddychovať. Ale som rád, že som sa opäť niečo nové naučil a premohol som sa, že ‚a veď čoby som to nezvládol‘! S odstupom času si myslím, že je to spravodlivé, teda spravodlivé to nie je pre Vanesku, ktorá do toho išla celým srdcom, ale ja som pre to ešte mohol spraviť možno niečo viac, ale už som bol naozaj vyčerpaný. A nielen tým, koľko to stojí energie, ale trošku aj týmito časmi a tým, že som veľmi citlivý človek a výsostne sa ma dotýka aj to, čo sa deje vo svete. A keď som na to aj nemyslel na tréningu alebo na prenose, prišiel som domov, čítal tie správy a aj toto boli veci, ktoré ma, žiaľ, posúvali dozadu. Nechcem sa na to vyhovárať, ale aj toto bol jeden z aspektov,“ dodal.

