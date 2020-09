35-ročná Eva bola obézna odmalička. „Celý život som bola tučná, mala som vždy veľkú nadváhu. Už v škôlke som vážila 50 kíl, keď som išla na strednú, mala som okolo 130 - 140 kíl,“prezradila. Najviac ju však ovplyvnilo, keď nechtiac vypočula rozhovor mamy a brata, ktorý povedal, že ju nenávidí a odvtedy aj jej mama ostala k deťom chladná a mala pocit, že ju takisto kvôli nemu nenávidí. Potom si už nikoho nepustila k telu a ručička na váhe sa vyšplhala na 183 kíl.

Eva zo Šiah sa vyjedla na neuveriteľných 183 kíl. Zdroj: tv markíza

Eva je učiteľka matematiky a fyziky na základnej škole v Šahách. Strašne nemá rada byť na očiach a to, že sa prihlásila do Extrémnych premien je pre ňu obrovské prekonanie samej seba. Marošovi prezradí, že by sa chcela naučiť smečovať z výskoku, pretože je veľkým fanúšikom volejbalu. Maroš ju ale musí najskôr odvážiť. Oboch prekvapí váha 183 kilogramov. Nikdy nemala možnosť zistiť, koľko naozaj váži, pretože všetky váhy maju nosnosť maximálne 180 kilogramov. Premenu Evy uvidíte už dnes večer od 20.30 hod. na Markíze.





Eva Bardiovská

Vek: 35

Bydlisko: Šahy

Rodina: slobodná

Zamestnanie: učiteľka matematiky a fyziky

Pôvodná váha: 183 kg