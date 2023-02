Slobodná mamička Soňa súťažila v tíme Hrdinov, no viacerí ju od začiatku mali za najväčšiu outsiderku. A tak sa na kmeňovej rade rozhodli, že do duelu pôjde práve ona. Sily si zmerala s českou herečkou Karolínou Krézlovou. Zo začiatku šou boli obe dobré priateľky, no pre intrigy sa rozhádali a nakoniec sa proti sebe postavili v dueli. Pochodeň nakoniec moderátor Ondřej Novotný zhasol práve Soni, ktorá do Survivora išla hlavne kvôli svojej dcére.

Fitneska Soňa Sedláčková zo šou Survivor vypadla. Zdroj: TV Markíza

Ešte pred vypadnutím však fitneska do kamery odhalila svoju bolestivú minulosť. „Akákoľvek ťažká situácia, ktorú si prežijete, až neskôr si uvedomíte, že vám to dalo múdrosť a niečo vás to naučilo. Naši sa rozviedli, mama si našla dosť ťažkého partnera. Pre mňa to bol človek, ktorého sme so sestrou nemali rady, takže sme obe utekali z domu. Bol to veľmi ťažký tyran. Naša mamina to už dnes vie… A tým, že ja som bola aj trošku nechcená ako dieťa, na človeka to má veľký vplyv. Tie príbehy vás posilnia, potom sa stanete mamou a to vás posilní ešte viac,” vyliala si srdce Soňa.

