Dangl a Vinczeová sa v piatok zveria o tom, k akému športu mali kedysi blízko, pričom Dano prezradí, že sa v minulosti venoval veslárstvu. „Rok som to robil na Zlatých pieskoch,“ zaspomína si. „Rok som to robil, lebo potom nás začali šikanovať, začali nás biť na zastávke,“ prekvapí. Potom sa pozrie do kamery a odkáže svojim tyranom: „Vy špiny, dnes som mohol byť dobrý kajakár, keby ste ma vy špiny nemlátili na zastávke!“ Moderátor Nikodým na to dodá, že mohol byť výborným violončelistom, ak by sa mu chalani v baráku nesmiali, čo to má za čudnú gitaru. Milujem Slovensko uvidíte už v piatok od 20.30 hod. na Jednotke.

Dano Dangl Zdroj: Archív Bieleho divadla